На Днепропетровщине будут разрабатывать золотое месторождение

Депутаты Днепропетровского областного совета предоставили разрешение на использование недр Сергиевского месторождения, запасы золота в котором составляют от 350 тысячи унций (свыше 11 тонн) сообщает радио Свобода. Согласно решению облсовета, специальное разрешение на пользование недрами Сергиевского месторождения для добычи золота предоставлено ООО «Камнеобрабатывающая компания Украины». Месторождение, расположенное в Солонянскому районе области, исследовали еще в 90-е годы прошлого века, но прекратили работу из-за нехватки бюджетных средств. Согласно предыдущей оценке, запасы золота в месторождении составляют от 350 тысячи унций (свыше 11 тонн). Раньше о намерении разрабатывать Сергиевске месторождение заявляла одна из наибольших канадских фирм. За ресурсным потенциалом золота Днепропетровская область занимает одно из первых мест в Украине. В регионе есть несколько значительных по запасам золота месторождений (Сергиевске, Широкое).