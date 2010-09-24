Десятка самых подорожавших продуктов в сентябре - мониторинг цен

Стоимость продуктовой корзины выросла на 222 гривни за месяц – с 2289 грн в августе до 2511 грн в сентябре. Таковы данные мониторинга цен, проведенного газетой «Сегодня». По информации издания, топ 10 самых подорожавших продуктов входят: 1. Картофель (повышение цен за месяц – 80%, на 2,44 грн/кг) 2. Молоко (48%, на 2,48 грн/л) 3. Сметана (44%, на 4,34 грн/л) 4. Яйца (30%, на 1,9 грн/дес.) 5. Гречка (30%, на 2,82 грн/кг) 6. Бананы (13%, на 1,27 грн/кг) 7. Курятина (12%, на 2,02 грн/кг) 8. Твердый сыр (9%, на 5,23 грн/кг) 9. Говядина, вырезка (8%, на 4,5 грн/кг) 10. Свинина, вырезка (8%, на 4 грн/кг) Увы, сентябрьским подорожанием дело не ограничится, поскольку эксперты обещают уже в октябре новый виток роста цен на продукты. В первую очередь это коснется «молочки» (в т.ч. твердых сыров), риса, муки и растительного масла. На прежних позиция останутся яйца, хлеб и гречка. А вот сахар, по прогнозам экспертов, может даже подешеветь.