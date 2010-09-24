ГТС Украины будут управлять иностранные компании

Акционеры украинско-российской компании «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» инициируют снятие запрета на участие в управлении украинскими магистральными газопроводами иностранных компаний. Об этом сообщил начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья «Газпрома», руководитель компании «Газпром сбыт Украина» Анатолий Подмышальский на форуме «ТЭК Украины: настоящее и будущее», информирует ИТАР-ТАСС. «В этом месяце состоялось собрание акционеров консорциума, который у нас был создан в 2004 году по управлению и развитию газотранспортной системы Украины. Мне очень приятно было услышать, когда акционеры – «Нафтогаз Украины» и «Газпром» - совместно решили выйти с законодательной инициативой для внесения в необходимые законы положений, позволяющих участвовать в управлении газотранспортной системой иностранным государствам, в том числе России», - сказал Подмышальский. «Это очень серьезный шаг, который позволяет надеяться, что мы можем думать о ГТС Украины. Можно будет сесть и определиться с объемами транспортировки газа на значительную перспективу, тогда уже строить планы, что сохранить, что модернизировать», - продолжил он.