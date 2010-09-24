ЕС хочет запретить импорт продукции из китайских трудовых лагерей

Европейская комиссия заявила о готовности рассмотреть вопрос о возможности введения запрета на импорт китайской продукции, изготовленной в трудовых лагерях. В ответ на давление депутатов Европарламента комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан Фюле заявил, что Еврокомиссия готова оценить эффективность соответствующего закона, принятого в США и направленного на предупреждение такого импорта. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на AFP. «Система лаогай (трудовых лагерей Китая. – Ред.) абсолютно не отвечает всемирно одобренной концепции прав человека, а также амбициям Китая стать современным и развитым обществом», - заявил комиссар ЕС. По словам Фюле, Евросоюз уже неоднократно поднимал этот вопрос перед китайской властью. При этом комиссар добавил, что ЕС преимущественно использует подход «позитивных обязательств», чем подход введения запрещения на импорт. «Вместе с тем, мы должны признать, что есть пределы для применения такого подхода, который, с момента начала его применения, не привел к каким-либо заметным изменениям в политике Китая относительно лаогай», - заявил Фюле. В США на сегодняшний день запрещен импорт товаров компаний, которые подозреваются в использовании труда заключенных в трудовых лагерях Китая. При этом европейский комиссар отметил, что очень сложно точно установить, производились ли товары, которые импортируются в Евросоюз, в трудовых лагерях.