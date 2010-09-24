Контроль над 49% акций Кредитпромбанка перешел к иностранным кредиторам

К иностранным кредиторам переходит контроль над 49% акций Кредитпромбанка (Киев) в результате реструктуризации обязательств этого кредитно-финансового учреждения. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Андре Куусвек на брифинге в пятницу. По его словам, соглашение о реструктуризации было подписано 21 сентября: реализация трансакции улучшит баланс банка, пострадавшего от кризиса. Директор ЕБРР также уточнил, что около $100 млн долга банка будет конвертировано в акционерный капитал, тогда как долг на сумму около $300 млн будет трансформирован в новые пятилетние обязательства. Куусвек отметил, что из 49% участия в капитале Кредитпромбанка доля ЕБРР будет наибольшей.