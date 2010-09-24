С 1 октября в Москве и области исчезнут обменники

Через неделю в Москве и Московской области должны исчезнуть все обменники, пишет Коммерсант. Дело в том, что банки сокращают число обменных пунктов в преддверии вступления в силу с 1 октября нормы указания Центрального банка РФ, изданного весной этого года. Она запрещает с четвертого квартала 2010 года деятельность обменников, работающих вне банковских подразделений. Борьбу с обменниками ЦБ начал из-за наблюдавшихся в них многочисленных нарушений и мошенничества — от введения в заблуждение клиентов относительно расценок и курсов обмена до незаконного обналичивания средств. С 11 мая регулятор запретил банкам открывать новые пункты обмена валют, а до 1 октября такие структурные подразделения банков должны быть либо переведены в статус внутренних структурных подразделений банка, осуществляющих не только валютно-обменные, но и иные банковские операции, либо закрыться. За неделю до официального запрета обменных пунктов в Московском регионе их осталось всего 140, при том что еще полгода назад было 357. Сейчас такие точки составляют всего 3,5% всех банковских отделений в российской столице и области, где можно обменять валюту. К 1 октября их доля станет, скорее всего, нулевой, что, однако, еще не означает победу регулятора над теневым сегментом валютно-обменного бизнеса, считают эксперты.