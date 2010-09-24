Южноукраинску может грозить экологическая катастрофа - эксперты

Участники прошедшей в Киеве конференции «Экологический контроль процессов диверсификации в ядерной энергетике» высказали опасения по поводу перспектив использования американского ядерного топлива на украинских АЭС, сообщают Факты и комментарии. В конференции приняли участие представители семи профильных министерств и ведомств Украины, производители, поставщики и потребители ядерного топлива, представители отечественных и иностранных экологических организаций, научные работники. Наибольший интерес вызвали вопросы экономики атомной энергетики, в том числе диверсификации (расширения числа поставщиков) поставок ядерного топлива на украинские АЭС. Директор по экономике НАЭК «Энергоатом» Николай Рачин заявил, что у компании до сих пор нет расчетов стоимости диверсификации поставок топлива американской компанией компанией «Вестингауз». Участники конференции подчеркнули, что кроме экономического аспекта в диверсификации важен и вопрос безопасности. Эксперт Национальной комиссии радиационной защиты Украины Владимир Усатенко высказал опасение, что эксплуатирующееся на третьем блоке Южно-Украинской АЭС американское топливо, которое пока не лицензировано, может стать источником экологической угрозы региону и сопредельным территориям Черноморского бассейна. По его словам, общественные организации направили в адрес компании «Вестингауз» и его представительства в Украине просьбу разъяснить позицию компании по поводу последствий и ответственности поставщиков топлива в случае возникновения нештатных ситуаций на АЭС. Однако ответа пока не получили. По словам Усатенко, неизвестна судьба отработавших тепловыделяющих сборок (изделие, содержащее ядерные материалы), которые после эксплуатации помещены в бассейны выдержки топлива при АЭС. Как известно, в 2008 году был подписан контракт с компанией «Вестингауз» об обслуживании одного блока Южно-Украинской АЭС. До того единственным поставщиком ядерного топлива в Украину была российская компания «ТВЭЛ». Отработанное топливо этой компании, согласно контракту, вывозится на переработку и хранение в Россию.