Рада добавила ВСК по «РосУкрЭнерго» 2 месяца

Верховная Рада Украины приняла решение продлить работу Временной следственной комиссии ВР относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго», причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко. «За» принятие соответствующего решения проголосовали 318 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале. Верховная Рада продлила работу этой комиссии на два месяца. Отчет о работе ВСК будет заслушан на очередной сессии парламента в ноябре 2010 года, сообщает УНИАН.