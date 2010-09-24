Зварич: «Газпром» мог шантажировать «Нафтогаз»

В позиции «Газпрома» по рассмотрению в Стокгольмском арбитраже споры между «Нафтогазом» и «РосУкрЭнерго» могли быть элементы шантажа. Об этом заявил депутат от НУНС, глава временной следственной комиссии относительно решения Стокгольмского арбитража и расследования фактов деятельности «РосУкрЭнерго» Роман Зварич с трибуны парламента, сообщает Украинская правда. По словам депутата, комиссия установила, что в содержание третьего представления «Нафтогаза» в суд «были внесены принципиальные изменения». Депутат отметил, что в первоначальном варианте третьего представления «были конкретные ссылки на руководителей «Газпрома» и на высоких должностных лиц РФ», в частности, относительно устных договоренностей, достигнутых между руководством «Нафтогаза» и «Газпрома», и между премьерами Украины и РФ. «В то же время «Газпром» настаивал, чтобы в третьем представлении были устранены любые упоминания о «Газпроме» или о руководителях РФ», - сказал Зварыч. «Комиссия считает, что в таком домогательстве со стороны российского «Газпрома» могли быть, подчеркиваю, могли быть элементы шантажа», - отметил он. По словам Зварыча, комиссия также не располагает шестым представлением НАК в Стокгольмский арбитраж, и попросила компанию его предоставить. «Во всех представлениях до того времени и во всех показаниях представителей НАК, «Нафтогаз» стоял на той позиции, что договоры, которые были предметом спора, были заключены в соответствии с украинским законодательством», - подчеркнул он. «По непонятным для комиссии причинам НАК в шестом представлении меняет свою позицию, а именно признает, что эти договоры были заключены вопреки действующему законодательству», - сказал депутат. По словам Зварича, «если это соответствует действительности, то, признав основную претензию «РосУкрЭнерго», НАК потерял любые возможности выиграть этот суд».