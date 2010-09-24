Азаров: На докризисный уровень не вышло только строительство

«Сейчас для правительства нет более важной задачи, чем поднять строительный комплекс», - завил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая сегодня на торжественной церемонии по случаю открытия нового учебно-лабораторного корпуса Киевского колледжа строительства, архитектуры и дизайна. Об этом сообщает пресс-служба премьера. «Это единственная отрасль в стране, которая пока еще не вышла на докризисный уровень», - констатировал он. «Но мы ее обязательно поднимем, - заявил глава правительства, - нам нужно обязательно стать на ноги, развиваться, богатеть - такая перспектива». «Строительный комплекс - это основа благополучия нашей страны», - отметил также Николай Азаров. Киевский колледж строительства, архитектуры и дизайна находится в подчинении Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд».