АМКУ оштрафовал кондитерскую фабрику за поддельные конфеты

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 20 000 гривен луцкое ООО «Вива» за недобросовестную конкуренцию в отношении производителя кондитерских изделий «Марс Инк.» (США). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Как установил Комитет, ООО «Вива» производило конфеты «Twist», «Success», «Бамбо», «Милла» в упаковках, имитирующих оформления шоколадных батончиков производства компаний группы «Марс». В дизайне конфет использовались основные графические и композиционные элементы оберток известных кондитерских изделий. ООО «Вива» пыталось использовать чужую деловую репутацию, противоречащий честным торговым обычаям в предпринимательской деятельности, сказано в сообщении. На сегодня ООО «Вива» прекратило производство и продажа конфет или изменило упаковкиих упаковки. ООО «Вива» признало нарушение и обязалось уплатить штраф в государственный бюджет. Напомним, в мае этого года «Вива» уже была оштрафована на 30 тыс. гривен за плагиат упаковок итальянских конфет.