ЕББР готов вкладывать в Украину по миллиарду каждый год

Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в экономику Украины. Об этом директор ЕБРР от Европейской Комиссии Вассили Лелакис заявил в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, сообщили Главреду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. «В ЕБРР есть возможность инвестировать в Украину ежегодно приблизительно миллиард. Мы готовим ряд важных проектов, которые могут быть реализованы», - заявил Лелакис. Он отметил, что Банк будет поддерживать «политически смелые реформы, которая новая власть начала реализовывать». В частности, до конца этого года Украина и ЕБРР намерены подписать соглашение о предоставлении кредита ЕБРР в размере два миллиардов долларов США под суверенные гарантии правительства на реализацию энергетических проектов и перестройку транспортной инфраструктуры Украины в рамках подготовки к Евро-2012. «В целом, как ЕБРР, так и международные финансовые учреждения мобилизируют усилия, направленные в поддержку тех шагов, которые осуществляет Украина», - подчеркнул он. В свою очередь премьер-министр Украины отмети, что очень надеется на сотрудничество с ЕББР. «Для нас сотрудничество из ЕБРР является перспективным и таким, которое может поддержать рост нашей экономики», - заявил Николай Азаров, прибавив, что в настоящий момент реализуются семь общих проектов. Напомним, в сентябре Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине кредит на сумму 130 миллионов долларов на финансирование проектов, связанных с повышением энергоэффективности.