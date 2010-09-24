Азаров обещает проводить Советы предпринимателей регулярно

Заседания Совета предпринимателей при Кабинете Министров будут проходить регулярно. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на первом заседании нового состава Совета предпринимателей при Кабмине, передает УНИАН. «Сегодня первое организационное заседание нового состава Совета предпринимателей при Кабинете министров. Заседания будут проводиться регулярно, и Леонид Петрович Козаченко будет оформлять все наши с вами договоренности как предложения к рассмотрению КМУ», - подчеркнул Азаров. По мнению главы правительства, заданием Совета предпринимателей должна стать подготовка конструктивных предложений в направлениях дерегулирования предпринимательской деятельности, борьбы с коррупцией, устранения административного давления и формирования благоприятного инвестиционного климата.