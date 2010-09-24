Кабмин выделил деньги на «ветер»

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств на программу строительства ветровых электростанций. Об этом Главреду сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. Соответствующее постановление предусматривает, что бюджетные средства направляются на выполнение упомянутой программы согласно плану мероприятий, который будет утверждать Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР). Закупка товаров, работ и услуг за бюджетные средства осуществляется в установленном законом порядке. В соответствии с постановлением, расчеты за выполненные работы и предоставленные услуги проводятся согласно условиям договоров о закупке работ и услуг на основании актов их принятия-передачи и других подтверждающих документов относительно выполнения договора. Операции, связанные с использованием бюджетных средств, проводятся в соответствии с Порядком обслуживания государственного бюджета по расходам и операциям по предоставлению и возвращению кредитов, выданных за счет средств государственного бюджета, утвержденных Государственным казначейством. Напомним, Президент Украины Виктор Янукович одобрил 10 национальных проектов, на которые планирует привлечь 10 млрд долл. инвестиций. Так, проект «Новая энергетика» состоит из двух проектов: строительства на Черноморском побережье терминала по приему сжиженного газа («LNG терминал») и строительства ветряных и солнечных электростанций («Энергия природы»).