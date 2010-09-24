Тигипко: Бизнес лучше власти знает, что ему нужно

Для Кабинета Министров Украины чрезвычайно важным является тесное сотрудничество с бизнесом в процессе подготовки документов, направленных на реформирование экономики. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, сообщили Главреду в его пресс-службе. При этом Тигипко добавил, что предприниматели намного лучше власти понимают реальные проблемы бизнеса. «Одно из главных заданий реформ - лишить бизнес коррупционной зависимости от власти. Инструменты, которые для этого нужны, понятны. Большинство разрешительных и регистрационных процедур нужно проводить без непосредственных контактов с чиновниками, в электронном виде. Большинство лицензий нужно выдавать бессрочно, чтобы их удлинение не зависело от чьего-то своеволия», - отметил Тигипко. В то же время вице-премьер подчеркнул, что правительство не будет медлить с реформами. «Три-пять лет - это срок, за который страна, которая решительно проводит реформы, полностью меняется», - отметил чиновник. По мнению Тигипка, успешная модернизация страны возможна лишь при условии поддержки со стороны общества и бизнеса. Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает, что, благодаря новому Налоговому кодексу увеличатся поступления в бюджет без вреда для населения и предпринимателей.