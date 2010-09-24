Курс гривны опять пошел на снижение

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 7,9335 грн/долл., сообщает «Интерфакс-Украина». По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9300-7,9370 грн/долл. «В начале торгов многие бросились продавать валюту, ожидая продолжения усиления гривны, которое началось вчера. Однако торги показали наличие реального спроса на валюту. В итоге, в первой половине торгов гривна усиливалась, а во второй половине – снижалась», – прокомментировал сессию дилер банка с иностранном капиталом. Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу на рынок не выходил, тогда как в четверг продавал валюту на межбанке по 7,9367 грн/долл. и заявлял о готовности покупать по 7,9190 грн/долл.. «С начала сентября на валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту рос быстрее ее предложения, хотя сальдо валютных нетто-поступлений в страну оставалось позитивным. Дефицит инвалюты на межбанковском валютном рынке нивелировался валютными интервенциями НБУ и курсовыми колебаниями гривны", - комментируют ситуацию в НБУ. Курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 0,5% (с 7,9750 грн/$1). Напомним, последние несколько дней курс гривны не менялся и оставался на уровне 7,9330 грн/долл.