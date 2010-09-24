“Газпромбанк” покупает украинский банк

Российский акционерный банк “Газпромбанк” покупает “Агропромбанк”. Соглашение о покупке находится на стадии завершения. Об этом сообщил информированный источник в НБУ, передает ТСН. На сайте российского “Газпромбанка” сообщается, что банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику и др. ОАО "Газпромбанк" создан в 1990 году. Основными акционерами банка являются ОАО "Газпром", НПФ "Газфонд", ЗАО "Лидер" и ООО "Новые финансовые технологии". Также известно, что российский банк контролирует корпорацию "Объединенные машиностроительные заводы", которые производят, монтируют и обслуживают оборудование для атомной энергетики. Корпорация “Газпромбанка” и “Агропромбанка” впоследствии может начать производство реакторных установок и четвертого энергоблока для Хмельницкой АЭС. В конце 2006 года “Газпромбанк” заявил о желании работать в Украине, но не сделал никаких шагов для этого. Кроме этого, банк в прошлом был акционером RosUkrEnergo, однако в январе 2007 года продал своих 50% RUE российскому "Газпрому".