Куба расширяет частный сектор экономики

Власти Кубы объявили о новых мерах, которые будут направлены на увеличение частного сектора экономики, сообщает русская служба “Би-би-си”. Воплотить в жизнь проект, по мнению властей, можно будет за счет того, что выдать около 250 тысяч лицензий на открытие своего бизнеса. При этом разрешается нанимать на работу сторонних людей, а не только родственников. О реформах в частном секторе объявлено спустя две недели после того, как власти сообщили, что около миллиона госслужащих подпадут под сокращение в ближайшем будущем.