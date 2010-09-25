Мировые цены на пшеницу выросли до 23-месячного максимума

До 23-месячного максимума выросли мировые цены на пшеницу за нынешнюю торговую неделю. В пятницу крупнейшая в мире Чикагская зерновая биржа закрылась ростом цены бушеля пшеницы (27,3 кг) на 3,3 процента - за него давали 7,20 доллара. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Спрос на пшеницу усилился в условиях поступления информации об ухудшении погодных условий в Канаде, где проливные дожди не позволяют в необходимых объемах вести работы по сбору урожая. Дополнительную динамику росту цен на зерновые сейчас придает устойчивая тенденция к падению обменного курса доллара.