Экономика США требует помощи ФРС

Темпы восстановления экономики США после глубокой и затяжной рецессии ниже ожидаемых, следовательно, экономика страны все еще требует помощи Федеральной резервной системы. Об этом заявил глава ФРС США Бен Бернанке, сообщает РБК. Несмотря на то, что ФРС держала ключевую учетную ставку на рекордно низком уровне на протяжении двух лет, экономический рост США только начинает набирать темпы, а уровень безработицы в стране остается повышенным. «Экономика страны восстанавливается на порядок медленнее, чем хотелось бы», - сказал Бернанке. Выступая на конференции в Принстонском университете, где глава федерального резерва преподавал экономику, Бернанке отметил, что попытки ФРС по восстановлению экономики и снижению уровня безработицы не достигли своих целей. Глава ФРС также заявил, что необходимо наладить дополнительный исследовательский механизм, направленный на изучение искусственного раздувания так называемых «мыльных пузырей» в экономике. По его словам, изучение подобных вопросов даст возможность органам, определяющим финансовую политику, избегать шагов, неизбежно ведущих к кризису.