В Украине коров стало меньше в 5 раз

Украина планирует закупить 2,5 млн тонн зерна. Об этом сегодня в Харькове сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает РБК-Украина. На сегодня, по словам Азарова, продовольственной безопасности страны ничего не угрожает. «У нас достаточные запасы зерна. Государство создает сейчас такие запасы. И в государственный резерв и в аграрный фонд такие закупки ведутся. Они позволят нам стабилизировать ситуацию прежде всего в осенне-зимний период, безусловно весной. Мы планируем закупить более 2,5 млн тонн зерна. Региональные фонды создают уже запасы примерно на 1 млн тонн. Поэтому говорить о каком-то дефиците не приходится»,- сказал Азаров. Среди приоритетов правительства, по словам Азарова, развитие аграрного сектора и строительной отрасли. В первую очередь, как сказал премьер-министр, в Украине необходимо создать условия для развития животноводства и увеличения поголовья крупного рогатого скота. По данным премьера, за последние годы «коров стало меньше» в пять раз, поголовье крупного рогатого скота сократилось с 25 млн голов до 5 млн.