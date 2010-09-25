Украина еще не преодолела кризис - Азаров

В Украине сложилась стабильная социально-экономическая ситуация. Об этом сегодня в Харькове заявил премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает социально-экономическую ситуацию в Украине за 6 месяцев, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. Азаров заявил, что, прежде всего, удалось стабилизировать финансовую ситуацию и переломить негативные тенденции в экономике. Хотя, по его словам, кризис далеко еще не преодолен, и восстанавливать докризисные объемы экономики придется еще определенное время. «Но, объективно, позитивные сдвиги в Украине очевидны. Кстати, их отмечают зарубежные эксперты, рейтинговые агентства и покупатели украинских ценных бумаг. Так, вчера делегация ЕБРР в первую очередь отметила такое достижение Украины, как политическая стабилизация и финансовая стойкость. Подчеркиваю, это объективные оценки, и достигнутое надо беречь и приумножать», - отметил премьер-министр.