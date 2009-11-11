Без денег МВФ продержимся. До первого квартала

11 ноября 2009, 19:00

Без миллиардов МВФ Украину ждет жесткий кризис.

Несколько дней назад Международный валютный фонд обнародовал решение: четвертый транш кредита в размере 3,8 миллиарда долларов Украине не давать. До президентских выборов.
Какие последствия будет иметь это решение для экономики Украины? На этот вопрос в пресс-центре «Главреда» ответили: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский и старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин.
Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции экспертов.

Без денег МВФ продержимся. До первого квартала

Ильдар Газизуллин: «Я думаю, что корректнее говорить о приостановлении сотрудничества. Я думаю, что МВФ все же предоставит следующий транш Украине - если не в этом году, то в следующем.
Что касается последствий отсрочки предоставления этих денег, то я думаю, что на самом деле негативных последствий для экономики не будет. До конца года правительство, имея существующие резервы, сможет покрыть ожидающиеся расходы. Речь идет о дефиците бюджета и об оплате российского газа».

Игорь Бураковский: «Действительно, прекращение или приостановление сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом вовсе не означает экономического коллапса. Поэтому я не хотел бы, чтобы мы вели эту беседу в терминах: умрет ли украинская экономика, выживет ли она без этих денег. Это абсолютно некорректно».

Если денег не будет, у правительства есть три варианта

Игорь Бураковский: «Мы должны говорить о прямых и косвенных последствиях. Что касается прямых последствий, давайте говорить честно: 3,8 миллиарда долларов для украинской экономики, финансы которой находятся в очень сложном положении, - очень серьезная порция денег, которые можно использовать для решения тех или иных вопросов.
Если, скажем, этих денег не будет, тогда у правительством появляется две возможности. Первая возможность заключается в том, чтобы продолжать занимать деньги через механизмы ОВГЗ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй вариант - искать какие-то экзотические схемы, в том числе с использованием ОВГЗ. Есть еще и третий вариант, но он очень маловероятен - это реальный и очень жесткий секвестр украинского бюджета. Но, я думаю, в канун президентских выборов вопросы секвестрации и вопросы принятия непопулярных решений в целом для украинских властный структур и для украинских чиновников совершенно исключены».
Вместе с тем, есть косвенные вещи. Очередной транш, который мы непосредственно должны были бы получить от Международного валютного фонда, имеет не только экономическое, но и во многом политико-экономическое значение.
Если бы Международный валютный фонд был заангажирован политически, то он бы повел себя совсем по-другому, с одной стороны. А с другой стороны, как вы знаете, такое высказывание и такая позиция Международного валютного фонда недавно была заявлена публично относительно Румынии, где также произошли политические изменения».

Чего в действительности хочет Фонд?

Игорь Бураковский: «Мы можем любить или не любить Международный валютный фонд, но сегодня проблема во многом создана именно политическими условиями в Украине и принятием соответствующих решений. Понятно, что во времена кризиса, когда очень многие страны обращаются за средствами Международного валютного фонда, ему чрезвычайно важно показать свою принципиальность, показать свою приверженность экономической, а не политической логике.
То, что мы на сегодняшний день получили, это то, о чем Международный валютный фонд намекал летом, это не является чем-то таким, что упало на украинскую землю как-то совершенно неожиданно».

Ильдар Газизуллин: «Действительно, условия, которые выдвигает МВФ к Украине и которые являются предпосылкой последующего сотрудничества, – согласие между ветвями власти в Украине. Это важно, потому что на самом деле рекомендации МВФ можно выполнять только в том случае, если есть понимание между Президентом и парламентом, между правительством и Национальным банком Украины.
Мы увидели, что этого в Украине пока нет».

Деньги МВФ спасут только в случае изменений

Игорь Бураковский: «Спасут ли эти деньги экономику страны? Нет, конечно, они не спасут украинскую экономику, если не будут происходить соответствующие изменения. Эти изменения достаточно четко прописаны в нашей программе сотрудничества с МВФ. Фактически это деньги, которые должны поддержать нас в том случае, если мы будем что-то менять.
Если мы не хотим этих изменений, тогда мы отказываемся от сотрудничества с МВФ и переживаем кризис значительно сложнее, значительно в более жестком режиме, чем мы это имеем на сегодняшний день».

Украина не хуже Афганистана

Ильдар Газизуллин: «Можно провести параллель с сотрудничеством Афганистана и международного сообщества. Мы знаем, что несмотря на сильную и оправданную критику в отношении состояния коррупции в этой стране, международное сообщество предоставляет деньги, потому что считает, что непредоставление денег будет иметь более негативные последствия как для страны Афганистан, так и для всего мира.
Я думаю, то же можно сказать и об Украине. То, каким образом эти средства тратятся, непрозрачно, неэффективно, особенно что касается бюджета, но непредоставление денег Украине будет иметь более негативные последствия для страны, для населения».

Возможно, не стоит брать кредиты у МВФ?

Игорь Бураковский: «Я думаю, что это вопрос некорректный в том смысле, что кредиты МВФ – это помощь, предоставляемая по просьбе страны. Это не то, что навязывается в обязательном порядке. Это то, на что надеются страны, имея те или иные проблемы».
«Мы должны избегать традиционного украинского подхода. Если мы не можем выполнить условие, то мы начинаем обвинять кредитора в том, что он нам что-то не то сказал, и пытаемся эти условия до конца не выполнять. Думаю, что то, что на сегодняшний день происходит, - это свидетельство кризиса в Украинском государстве с точки зрения выполнения своих обязательств.
В конце концов, уважают те страны, которые свои обязательства выполняют».

Ильдар Газизуллин: «Безусловно, не следует отказываться от кредитов. Сейчас Украина находится в таком положении, когда очень трудно будет найти деньги на внешних и внутреннем рынке. Поэтому фактически у Украины нет альтернативы.
Вызов, с которым столкнется Украина в следующем году, – это решение проблем дефицита Пенсионного фонда, дефицита «Нефтегаза". Проблемы эти двух учреждений изнурительны для бюджета Украины, и деньги МВФ были предоставлены, в частности, для того, чтобы решить эти проблемы, чтобы Украина могла уже без помощи МВФ справляться с неурядицами и в фискальной сфере, и в банковской системе». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Украина проживет без денег МВФ - эксперт Украина не получит от МВФ «серьезной порции средств» - эксперт Сколько будет стоить доллар в конце года?

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