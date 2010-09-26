Брокеры намерены пикетировать Черноморскую таможню

Одесская таможня уже полторы недели не пропускает грузы. Брокеры предполагают начало передела рынка услуг на таможне, сообщает Фокус со ссылкой на брокерские фирмы. В связи с этим профсоюз таможенных брокеров и предпринимателей планирует в 10 часов утра 28 сентября провести акцию протеста под офисом Черноморской региональной таможни в Одессе. Согласно сообщению на одном из профильных интернет-форумов, основная цель акции – «восстановление нормальной работы таможенных режимов, отмена коррупционных списков». Официально все объясняется письмом Гостаможни от 14.09.10 региональным таможням. Письмо предписывает усилить контроль над деятельностью таможенных брокеров. По мнению брокеров, документ является прикрытием для передела рынка брокерских услуг на таможне, которое инициирует власть в интересах близких к чиновникам фирм.