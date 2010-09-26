Хмельницкому налоговику дали три года за взятку

Хмельницкий горрайонный суд осудил к 3 годам лишения свободы за взятку главного государственного налогового ревизора-инспектора отдела по борьбе с коррупцией в органах Государственной налоговой службы ГНА в области. Об этом сообщает УНИАН. Согласно сообщению, чиновницу задержали на горячем сотрудники Службы безопасности Украины в январе 2009 года. Она получила первую часть взятки – 10 тысяч грн. Всего женщина вымогала от руководителя частного предприятия 50 тысяч гривен за непроведение внеплановой проверки этой фирмы. Уголовное дело в отношении чиновницы по материалам СБУ возбудила прокуратура Хмельницкой области.