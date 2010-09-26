Китай обложил импортное мясо из США двойной пошлиной

Китай объявил сегодня об увеличении вдвое ввозных пошлин на импортных американских цыплят - с нынешних 50,3 % до 105,4%. Об этом сообщило министерство торговли КНР, передает ИТАР-ТАСС. «Американские производители бройлерных цыплят вбрасывают их на китайский рынок по демпинговым ценам, причиняя тем самым заметный ущерб отечественным производителям», - говорится в заявлении китайского ведомства, которое подвело итоги продолжавшегося год расследования. «Установлена причинно-следственная связь между демпинговыми поставками цыплят из США и потерями, которые несет китайский бизнес в этой области», - отметило министерство. В первой половине 2009 года в Китай было ввезено свыше 300 тыс тонн американских цыплят, сообщила китайская таможня. Они составили почти 90% всей импортной продукции этого рода.