«Лукойл» успел выкупить свои акции у ConocoPhillips

Компания «Лукойл» и группа инвесторов выкупили у американской ConocoPhillips 42,5 миллиона акций «Лукойла», сообщает Lenta.ru. Акции были выкуплены на сумму 2,4 миллиарда долларов. «Совершая эту сделку, мы целенаправленно реализуем программу повышения инвестиционной привлекательности компании», - сообщил вице-президент компании Леонид Федун. Ранее, 16 августа, «Лукойл» уже выкупил у ConocoPhillips 64,6 миллиона своих акций за 3,44 миллиарда долларов. После этого у американской компании осталось 98 миллиона 728 тысяч 900 акций российской корпорации. «Лукойл» получил опцион на покупку этих акций до 26 сентября. Ценные бумаги, не выкупленные в рамках опциона, могут быть реализованы на свободном рынке до конца 2011 года. Однако у «Лукойла» останется преимущественное право выкупа этих акций. ConocoPhillips купила акции «Лукойла» в 2004-2006 годах за 7,5 миллиарда долларов. Всего американская компания за последние 20 лет инвестировала в российскую экономику 11 миллиардов долларов.