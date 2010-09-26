Львовские железнодорожники вернули здание за 12 млн. гривен

Прокуратура Ровенской области вернула государству имущество на 12 млн. гривен. Минтранс и «Львовская железная дорога» выиграли суд относительно незаконного отчуждения имущества, сообщает Zaxid.net. Установлено, что служебные лица Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» заключили в 2006 году с ровенским частным предприятием договор купли-продажи нежилого помещения здания, находящегося в г.Ровно, которое на праве хозяйственного ведения принадлежит «Львовская железная дорога». Указанные действия привели к незаконного приобретения частным предприятием права собственности на здание, которое в дальнейшем снова было отчуждено на основании договоров купли-продажи другим предприятием. В связи с этим прокуратура и Хозяйственный суд Ровенской области предъявила иск в интересах государства о признании недействительными договоров купли-продажи указанного нежилого помещения, который удовлетворен. Право собственности на здание признано государством.