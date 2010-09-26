Украинцы будут пикетировать посольство Швеции из-за решения по РУЭ

Завтра, 27 сентября, возле посольства Швеции в Киеве состоится пикет в поддержку иска в Апелляционный суд округа Свеа, который находится в Стокгольме, о признании недействительным решения Стокгольмского арбитража по делу РосУкрЭнерго. Об этом сообщила лидер инициативной группы Ольга Веремеенко, передает УНИАН. Веремеенко отметила, что под иском стоит около 100 тысяч подписей, собранных активистами в разных уголках Украины. Начало пикетирования в 14.00. Участники акции будут требовать отмены решения Стокгольмского арбитражного суда, поскольку оно является необъективным, несправедливым, и принималось без учета всех обстоятельств, которые могут повлиять на изменение судебного вердикта. Граждане будут протестовать против того, что украинская власть вместо отстаивания позиций государства согласилась с доказательствами компании РосУкрЭнерго о возвращении ей 11 миллиардов кубометров газа.