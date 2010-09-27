К концу года улучшится баланс внешней торговли Украины - эксперт

В октябре-ноябре 2010 года баланс внешней торговли Украины улучшится, поскольку в августе-сентябре наблюдался рост цен на металлы. Об этом заявил директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей Блинов, пишет УНИАН. По словам Блинова, сальдо внешней торговли Украины в августе 2010 года ухудшилось, что стало отражением ухудшения ситуации на мировых рынках черных металлов, начавшегося три месяца назад. В августе экспорт продукции украинской металлургии сократился в денежном выражении на 9% (к предыдущему месяцу) вслед за падением на 12,5% в июле. При этом импорт продолжает следовать устойчивой тенденции роста: темпы его увеличения превышают темпы роста экспорта как в месячном, так и в годовом выражении. Как отметил Блинов, ухудшение текущего счета является основной причиной изменения баланса на валютном рынке, приведшего к слабому девальвационному давлению на гривну. При этом финансовый счет в августе получил поддержку от первого транша МВФ по программе stand-by на сумму 1,9 млрд долларов, добавил он. Отметим, по предварительным данным Нацбанка, профицит платежного баланса Украины в январе-августе 2010 года составил 5,2 млрд долл. по сравнению с 10,828 млрд долл. дефицита за соответствующий период 2009 года. За январь-август 2010 года текущий счет был сформирован с дефицитом 562 млн долл. по сравнению с дефицитом 1,1 млрд долл. за соответствующий период 2009 года. Кроме того, глава Национального банка Владимир Стельмах в начале сентября заявил, что украинские банки вышли из кризисного состояния.