ООН ищет пути, как предупредить голодные бунты

Стрелка барометра Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций начала указывать на бурю. Ее ежемесячный индекс цен на продукты питания подскочил на четверть по сравнению с началом 2009 года, сообщает радіо «Свобода». Больше всего от роста цен страдают жители развивающихся стран, где в семьях расходы на продукты питания являются основными. Голодные бунты уже прокатились по Мозамбику. Они напомнили о массовых беспорядках, которые повлекли высокие цены на продукты питания два года назад. Но эксперты говорят, что в настоящее время ситуация намного лучше, чем тогда. По словам эксперта французской компании Strategie Grains Лорин Симон, которая занимается исследованием рынка зерновых, пищевые запасы намного больше, да и урожай ожидается на высоком уровне. «Спад в глобальном производстве произошел практически лишь за счет России и Украины. Но в Европейском Союзе ситуация с производством пшеницы практически стабильная. В Соединенных Штатах небольшой рост. Но самый главный фактор - это высшие запасы», - говорит Симон. Между тем, урожай в Казахстане ожидается на 40% меньше, чем в прошлом году, в Украине - на 15%. Запрет на экспорт, который ввели около 40 стран во время прошлого кризиса, причинил значительное уменьшение запасов. ООН призывает не допустить повторения сценария, из-за которого увеличилось количество голодающие в мире.