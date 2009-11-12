Больше всего на рынке нефтепродуктов обманывают украинского потребителя

12 ноября 2009, 17:29

Улучшать качество переработки нефти нет смысла: для своих – и так сойдет, за Европой – не угнаться.

Качество бензина, продаваемого на украинских заправках, оставляет желать лучшего, но существенно дорожать он не будет. По крайней мере, до февраля.
Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказали: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук и ведущий эксперт Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины Владислав Киселев.
Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции, посвященной состоянию рынка нефтепродуктов, а также качеству последних.

Сегодняшняя цена на бензин - спекулятивная

Александр Тодийчук: «Цены на бензин на украинском рынке не являются объективными и обоснованными. Этому есть целый ряд причин. В связи с тем, что у нас в цену заложена курсовая составляющая и проценты за кредит, здесь есть очень широкое поле для спекуляций. И трейдеры закладывают в свои риски большие скачки в курсовой разнице. Большей частью им везет, порой они попадают в большие скачки, но в большей степени это идет им в прибыль. Эти прибыли - сверхприбыли, но будто бы обоснованные именно этой формулой и этой составляющей».

Больше всего на рынке нефтепродуктов обманывают украинского потребителя

Владислав Киселев: «Уже десять лет как мы (Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины. - Ред.) создали систему оперативного контроля качества нефтепродуктов. Определить октановое число и цитановое число мы можем за считанные секунды. Этот прибор полностью автоматизирован, он допускает полную автоматизацию вплоть до передачи информации с любой точки в любую другую точку.
Кто является потребителями наших приборов? Россия. Наш прибор стоит в Московском государственном университете, в Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова, в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина, о нем знают несколько частных компаний, которые сами хотят честно производить бензин».
«Если миллион стоит заправка, то несколько десятков тысяч - ввести информацию в любое время и знать, где и что там находится, это копейки, но мы этим не занимаемся, на это нужен заказ.
Меня никто даже не пустит на заправку, если я приеду со своим прибором и скажу: давайте я у вас посмотрю. Они скажут: бумага есть, на ней написано: «хорошо», и всё, пожалуйста, бери».

Александр Тодийчук: «Наибольшая несправедливость на рынке нефтепродуктов - это то, что цена не отвечает качеству. Здесь больше всего обманывают украинского потребителя. Боярский метрологический центр строили вместе с Европейским Союзом, потратили десятки миллионов евро на его строительство. Два года тому назад его открыли и… заморозили. Потому что в нашем государстве не выгодно, чтобы работали разного рода учетные системы».

Уже три года кланы тормозят собственную добычу газа

Александр Тодийчук: «Добыча собственной нефти у нас не растет, а уменьшается. Украина, при всей своей большой зависимости от России, от ее энергоносителей, все-таки не создала условия для развития собственной добычи. Государственные компании нефтегазодобычи продают по достаточно низким ценам и нефть, и свою работу. Это привело к тому, что эти компании истощились и без внешних инвестиций они не способны развивать нашу нефтегазодобывающую отрасль.
Яркий пример - Одесское месторождение газа на шельфе Черного моря, разведанное, подтвержденное, подготовленное к разработке уже более трех лет тому назад. Нужно построить порядка 30 километров подводного трубопровода, чтобы соединить это газовое хранилище с сетью газопроводов в Украине. Оно может давать до 1 миллиарда кубометров газа. Уже три года мы не можем построить эти 30 километров. Я думаю, что здесь просто есть какая-то другая программа, другая цель, может быть, какие-то кланы хотят получить контроль над этим месторождением, потому что с точки зрения государства это объяснить невозможно. 30 километров трубопровода при наших возможностях можно построить максимум за два-три месяца и иметь дополнительный газ».
«Нефтеперерабатывающие заводы приватизированы без каких-либо полезных для государства обязательств, за бесценок. Была очень примитивная логика: когда НПЗ будут работать на территории Украины, нефтепродукты будут дешевле. Нет, они будут рыночными и владелец НПЗ не имеет никаких обязательств - ни ценовых, ни даже обязательств работать. Херсонский завод сколько стоит, не работает? Это инфраструктура, это поступления в бюджет - и государственный, и местный, но никаких обязательств нет».

Через 20 лет потребление нефти на Земле достигнет предела

Александр Тодийчук: «Мир, несмотря на кризис, потребляет нефти все больше. Нефть как энергоноситель сегодня составляет почти больше 2/3 в целом в мире. Жители целого ряда стран, которые традиционно ездили на велосипедах, сегодня пересаживаются на скутеры. Сегодня больше миллиарда людей практически не знает, что такое электрическая лампочка, но глобализация делает свое дело - они ставят небольшие генераторы, садятся на разные моторизированные средства передвижения и становятся потребителями энергоресурсов.
В прошлом году интенсивность добычи нефти была 85 миллионов бареллей в день. На 2030 год прогнозируется его рост до 105 миллионов бареллей в день. Причем, максимум добычи, которую может продуцировать мир, - 110-115 миллионов баррелей в день».

Улучшать качество переработки нефти нет смысла: для своих – и так сойдет, за Европой – не угнаться

Владислав Киселев: «У нас глубина переработки нефти колеблется от 60% до 70%. Все остальное – мазут, т.е. низкопробное топливо. По содержанию серы те нефтеперерабатывающие заводы, которые построили себе установки гидроочистки, имеют возможность получать топливо более высокого качества, но им это не нужно. Потому что у нас топливо идет и 50 ppm, и 100 ppm (ppm — единица измерения концентрации, миллионная доля. - Ред.). Улучшать качество дальше они не намерены, потому что мы не интересны Европе с такими низкими технологиями.
Если бы сейчас разработали технологию, которая бы позволила очищать дизельное топливо до 10 ppm, то мы могли бы на этой волне какое-то время существовать, пока другие нас догонят.
Сегодня мы тушим пожар и какое-то время после этого проживем, пока пожар опять не разгорится. А нужно делать радикальные шаги вперед».

Украинские ученые знают, как, но украинские промышленники не хотят напрягаться

Владислав Киселев: «Мы (Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины. - Ред.) знаем, как чистить нефтепродукты, где использовать эту очистку, как можно получить прибыль. Но получить прибыль без затрат невозможно.
Когда я беседую с представителями заводов, мне говорят: «Приезжайте, это так интересно – получать дизельное топливо. Но надо же процесс наладить, надо подумать о том, где брать компоненты для очистки, куда девать отходы, т.е. нужно наладить производство». Альянса промышленности с наукой у нас нет. Нет связки, когда бы заводы говорили: «Дай технологию!»
Мы же, ученые, не так много берем. Мы довольствуемся тем, что нам дает Академия наук, что дает государство. Но почему наша молодежь даже не помышляет внедрить что-то новое? А потому что это очень и очень сложно. С одной стороны, это упирается в организационные проблемы, с другой стороны – в косность системы. Заводы не готовы получать прибыль за счет высоких технологий. Им проще переработать побольше нефти и получить свою небольшую маржу».
«Меня учили, что при современном уровне развития техники нет такой технической задачи, которую нельзя было бы решить за 2-3 года. Если задача за 2-3 года не решена, значит:
1.Не хотели ее решать;
2.Отдали решение тем людям, которые не умеют решать задач;
3.Задача нерешаема.
Но нерешаемых задач сейчас практически нет.
Нет политической воли государства решать эти задачи». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Эксперт: Цена на бензин в Украине - спекулятивная Государству не выгодно контролировать качество бензина До февраля бензин практически не подорожает

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