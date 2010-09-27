АМКУ рекомендует производителям топлива не повышать цены

Антимонопольный комитет Украины рекомендует 13 основным операторам рынков горючего воздержаться от установления экономически необоснованных цен на бензин и дизельное топливо во время осенне-полевых работ. О результатах рассмотрения требований Комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок, сообщает пресс-служба ведомства. Рекомендации предоставлены «Концерн Галнафтогаз», «Континент Нафто Трейд», «Альянс Холдинг», «Кершер», «ЛУКОЙЛ-Украина», «Укрнафта», «Веста-Сервис», «Укртатнафта», «ЛИНИК», «Нефтехимик Прикарпатья», «Нефтеперерабатывающий комплекс-Галичина», «Лукойл-Одесский НПЗ» и «Укргаздобыча». «Рекомендации Антимонопольного комитета направлены на предупреждение необоснованных ценовых всплесков, которые, к сожалению, имели место ранее. Операторам рынка топлива следует помнить, что если кто-то из них рискнет поиграть с ценами, то автоматически столкнется с антимонопольным расследованием. Однако я не запугиваю, а надеюсь, что игроки рынка сотрудничать с государством, поддерживая национальную экономику и собственную репутацию. Во время осенне-полевых работ в Украине должна быть ценовая стабильность, прежде всего, на рынке дизельного топлива», - отметил по этому поводу председатель Комитета Алексей Костусев. Как показывает практика исследований Комитета, во время проведения в Украине полевых работ в предыдущие годы отдельные операторы одновременно и без объективно оправданных на то причин повышали цены на бензин и дизельное топливо. Тогда, после вмешательства Комитета, операторы снизили цены до экономически обоснованного уровня.