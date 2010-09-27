ЕБРР дал украинскому Кабмину рекомендации для Налогового кодекса

Правительство страны должно не только создать Налоговый кодекс, а и научиться его реализовать. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР в Турции, Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии Оливье Декамп, пишет ТСН. При этом он добавил, что в адрес украинского Кабмина было отправлено ряд предложений по изменениям в проекте. «Я думаю, что новый Налоговый кодекс является очень необходимой частью законодательства, он должен обеспечить новые правила игры, чтобы сделать налоги простыми и честными для каждого, поэтому он станет ключевой точкой в совершенствовании налогового климата, а это сделает Украину привлекательной для инвесторов», - рассказал Декамп. При этом он отметил, лично видел некоторые части нового Налогового кодекса. «Мы выразили правительству Украины определенные предложения по улучшению этого кодекса», - отметил Декамп. Напомним, директор ЕБРР от Европейской Комиссии Вассили Лелакис в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, заявил, что Банк имеет возможность инвестировать в Украину ежегодно приблизительно по миллиарду долларов.