От «Укртелекома» отказались еще 100 тыс. абонентов

Количество абонентов фиксированной телефонной связи компании «Укртелеком» в первом полугодии 2010 года сократилось на 100 тыс. чел. Об этом сообщает пресс-служба «Укртелекома». «Сеть фиксированной телефонной связи ОАО «Укртелеком» продолжает сокращаться и по состоянию на 01.07.2010 г. составляла 10,2 млн. номеров против 10,3 млн. на начало года», - сказано в сообщении. Напомним, «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.