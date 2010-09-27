В Германию едет все больше туристов - арабов и россиян

Германию стали посещать больше туристов, чем в докризисные времена. Чаще других ФРГ посещают нидерландцы. Значительно выросло число туристов из арабских стран Персидского залива, заметен и рост числа приезжающих россиян, сообщает «Немецкая волна». По данным Федерального статистического ведомства, за первые 7 месяцев этого года ФРГ посетили 15 млн иностранцев, которые как минимум одну ночь провели в гостинице или кемпинге. Это на 11,4%, чем за аналогичный период прошлого года и на 4,6% больше, чем в 2008 году. Большинство туристов, как и прежде составляют нидерландцы (2,2 млн, прирост 5,9%). На втором месте - граждане США (1,2 млн, прирост 11,7%), а на третьем - швейцарцы (1,1 млн, прирост 7,6%). Статистики особо отметили резкий прирост числа туристов из арабских государств региона Персидского залива. За первые 7 месяцев 2010 года Германию посетили 212 тысяч граждан этих стран (+44,8%). Количество российских туристов увеличилось на 23,6%, составив 321 тыс человек.