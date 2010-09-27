Крым подписал соглашение о дружбе с Республикой Карелия

Совет министров Крыма и правительство Республики Карелия (Российская Федерация) подписали Соглашение на 2010–2012 годы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом Главреду сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК. Согласно подписанному соглашению Крым и Республика Карелия будут содействовать установлению деловых отношений в области инвестиционной деятельности, осуществлять взаимный обмен информацией об инвестиционных проектах и инвестиционном потенциале сторон. Кроме того, стороны договорились оказывать содействие предприятиям и организациям в обмене информацией в сфере энергосбережения, альтернативных и возобновляемых источников энергии. Напомним, 21 сентября города Киев и Севастополь подписали Соглашение о двустороннем торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.