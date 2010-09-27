Пакистан председательствует в МАГАТЭ

К Пакистану перешло председательство в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает радио «Свобода». Пакистан не является участником международного договора о нераспространении оружия массового уничтожения и обладает ядерным арсеналом. Кроме того, Запад подозревает ряд пакистанских ученых, участвовавших в ядерных разработках, в частности, в нелегальной передаче технологий Ирану и Северной Корее. Совет директоров МАГАТЭ на заседании в Вене, несмотря на это, одобрил переход председательства к Пакистану, кандидатура которого была внесена странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.