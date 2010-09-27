Евро-2012 должно стать стимулом для модернизации производства - Азаров

Проведение футбольного чемпионата Евро-2012 должно стать стимулом для модернизации украинского производства. Об этом сегодня после открытия железнодорожного движения на Дарницком мостовом переходе в Киеве заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. «Украина сама может выпускать абсолютно все: и локомотивы, и подвижной состав, и вагоны современные. Нам нужно, чтобы Евро-2012 было для нас стимулом к модернизации нашего собственного производства, а не поводом для того, чтобы покупать где-то за рубежом и поднимать зарубежное производство», - подчеркнул Азаров. При этом он заявил, что, что правительство будет осуществлять, в частности, модернизацию украинского вагоностроительного производства. Напомним, сегодня, 27 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения на Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе.