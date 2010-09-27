Минэкономики: Средняя цена картошки - 4,08 грн за килограмм

Средний уровень цены на картофель на предприятиях торговли и продовольственных рынках Украины составлял 4,08 грн. за кг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины. Самые низкие цены на картофель - в Тернопольской и Ровенской областях – 3,25 и 3,42 грн. за кг соответственно. Самые высокие – в Киеве и Севастополе – 5,41 и 5,95 грн. за кг. В Минэкономики также заявляют, что СМИ спекулируют информацией относительно уровня цен на продукт. В сообщении отмечается, что, несмотря на ожидаемое уменьшение производства картофеля в текущем сезоне до 18 млн. тонн против 19,7 млн. тонн в прошлом году, «ресурсное наполнение внутреннего рынка является достаточным для обеспечения картофелем пищевых потребностей населения». «Однако даже при достаточном ресурсном наполнении рынка, в текущем маркетинговом сезоне потребительские цены на картофель будут превышать прошлогодний уровень. Это будет обусловливаться спецификой производства и реализации картофеля. Большей частью картофель реализуется на организованных или стихийных продовольственных рынках крестьянами, которые пытаются ценой картофеля компенсировать для себя другие инфляционные факторы (рост цен на газ, повышение жилищно-коммунальных и транспортных тарифов и т. п.)» - сказано в сообщении.