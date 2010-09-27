ЕС может запретить белорусским чиновникам въезд в Европу

ЕС может возобновить запрет на въезд белорусских чиновников в Европу. Как сообщил сегодня ИТАР-ТАСС источник в Совете ЕС, такое решение может быть принято на встрече глав МИД 27 стран сообщества 25 октября в Люксембурге. «На министерской встрече состоится плановый анализ режима санкций в отношении Белоруссии, действие которых на сегодняшний день приостановлено. Санкции могут быть возобновлены в случае, если министры сочтут, что Белоруссия не добилась существенного прогресса в вопросах соблюдения базовых прав человека, свободы прессы и собраний», - отметил источник. Он также дал понять, что предварительный анализ ситуации в Белоруссии свидетельствует в пользу возобновления действий санкций.