Россия и Китай достроили нефтепровод в Сибири

Россия и Китай объявили в понедельник о завершении строительства первого нефтепровода из Восточной Сибири, по которому российская нефть пойдет в Китай с 2011 года. Об этом сообщает Рейтер. Специальная ветка в Китай, начинающаяся в восточносибирском Сковородино и идущая в Дацин, является частью нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан текущей общей мощностью 30 миллионов тонн. На ветку приходится половина этого объема, поставки которого должны начаться с 1 января 2011 года в обмен на $25 миллиардов кредита трубопроводной монополии Транснефть и основному поставщику нефти в трубу - Роснефти. Транснефть потратила на строительство российского участка протяженностью около 70 километров порядка 13 миллиардов рублей ($430 миллионов). Трубу от границы с Россией до Дацина длиной около 1.000 километров строили китайцы. Предполагается, что нефть по специальной ветке будет поступать в Китай в течение 20 лет. Китай хотел бы увеличить объем поставок в будущем, однако конкретных соглашений пока нет.