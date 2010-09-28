Туркмения намерена наращивать экспорт газа в Китай

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии новой газокомпрессорной станции "Багтыярлык", сообщает “Интерфакс” со ссылкой на туркменское телевидение. "Вводимая сегодня в строй газокомпрессорная станция "Багтыярлык" является одним из важных инфраструктурных объектов, призванных сыграть особую роль в дальнейшем развитии нефтегазовой промышленности нашей независимой Отчизны, в неуклонном наращивании объемов экспортных поставок туркменского природного газа", - заявил Бердымухамедов. Как сообщается, расположенная в Ходжамбазском районе на востоке страны новая станция станет важной частью газотранспортной системы действующего с декабря прошлого года трубопровода Туркмения - Китай. Отмечается, что компрессорная станция мощностью 70,5 МВт будет способна отправлять по трубопроводу 60 млн куб. м газа в сутки, что позволит значительно увеличить объемы поставок газа в межгосударственный газопровод, по которому Туркмения в течение ближайших 30 лет планирует ежегодно поставлять в Китай до 40 млрд куб. м своего природного газа. В настоящее время, напоминает туркменское телевидение, экспортные поставки газа осуществляются из двух сырьевых источников: расположенные на правобережье Амударьи месторождения договорной территории "Багтыярлык", которые на условиях раздела продукции разрабатывает китайская компания CNPC, а также Малайская и Учаджинская группы месторождений, которые эксплуатирует ГК "Туркменгаз". Для транспортировки добываемого на этих месторождениях сырья был построен 188-километровый трубопровод Малай - Багтыярлык, ставший первым звеном Трансазиатского газопровода. С учетом туркмено-китайских договоренностей о поэтапном увеличении экспортных объемов газа было предусмотрено и строительство газокомпрессорной станции "Багтыярлык", на которой будет осуществляться обработка и подготовка газа, поступающего с Малайской группы, говорится в сообщении. Подчеркнув, что Туркмения придает особое значение динамичному росту экспорта природного газа путем диверсификации энергетических маршрутов, Г.Бердымухамедов отметил, что в настоящее время наряду с поставками газа в Россию, Китай и Иран, Туркмения предпринимает меры по ускоренному строительству газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия, в реализации которого, по его словам, крайне заинтересованы все страны-участницы этого крупномасштабного энергетического проекта, передает слова президента туркменское телевидение.