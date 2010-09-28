«Нафтогаз» показал зависимость от «Газпрома» - эксперт

Приостановка транзита газа в Польшу через территорию Украины является проявлением несамостоятельности украинской стороны в проведении национальной транзитной политики, поскольку сделано это было по требованию «Газпрома», заявляют эксперты. Об этом сообщает Немецкая волна. Председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик назвал приостановку Украиной транзита газа польской компании PGNiG знаковым сообщением, которое демонстрирует «тесное сотрудничество «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» даже в вопросах, которые напрямую не предусматривают разрешения российской стороны». Боровик напомнил, что газ, который «Газпром» поставляет «Нафтогазу», согласно соглашениям между двумя компаниями не подлежит реэкспорту. Однако в данном случае идет речь о газе, который добывает на своих месторождениях в России немецкий газовый концерн E.On Ruhrgas. И транзит этого газа, по словам эксперта, ни один контракт Украины с Россией не обязывает согласовывать с российской стороной. Боровик считает неприемлемым объяснять действия Украины относительно приостановки транзита тем, что Киев предпочитает не раздражать Москву в разгар переговоров с Россией об отказе от строительства газопровода «Южный поток». «Руководство России постоянно заявляет, что этот поток будет, и не было еще ни одного заявления от уполномоченных лиц о том, что планы могут изменить», - говорит Боровик. Разговоры о попытке правительства Николая Азарова уговорить Москву не строить «Южный поток» Боровик считает заменителями действенных аргументов, которые не использует Киев, в частности ставку транзита газа. В то же время эксперт назвал ошибкой украинского правительства попытки вовлечь Брюссель в дискуссии с Москвой. Он убежден, что Украина должна проводить самостоятельную энергетическую политику, преследуя национальные интересы.