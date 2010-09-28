Минтопэнерго: Газ в Польшу поставляется в полном объеме

Министерство топлива и энергетики Украины опровергает информацию, распространенную украинскими СМИ относительно создания со стороны Украины препятствий для транспортировки природного газа в Польшу. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Минтопэнерго. «Все объемы газа, которые имеют режим транзита и поступают на восточную границу Украины, в полном объеме передаются европейским потребителям согласно существующим контрактам относительно транзита газа по территории Украины. На сегодняшний день «Нафтогаз» не получал предложения от польской компании PGNiG или немецкой E.On Ruhrgas относительно транзита дополнительных объемов газа. НАК «Нафтогаз Украины» транзитирует газ, принадлежащий ОАО «Газпром» на выполнение условий долгосрочного контракта от 19 января 2009 года», - сказано в сообщении. В пресс-службе подчеркнули: тот факт, что на прошлой неделе Украина стала членом Европейского Энергетического сообщества, еще раз подтвердил репутацию государства и НАКа как надежного и предсказуемого партнера, который в полном объеме обеспечивает энергетическую безопасность Европейского Союза. Напомним, в понедельник некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что якобы «Нафтогаз Украины» по требованию «Газпрома» прекратил транспортировать газ компании E.On Ruhrgas в Польшу. Председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик заявил, что такие действия говорят о несамостоятельности украинской стороны в проведении национальной транзитной политики.