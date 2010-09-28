«Ощадбанк» обещает не брать денег за админуслуги в пользу МВД

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» обязался не взымать с потребителей непредусмотренных законодательством комиссий при приеме платежей за административные услуги. Банк официально известил об этом, передает пресс-служба АМКУ. «Ощадбанк» сообщил в письме, что «не будет заключать договоров о предоставлении банковских услуг, которые могут повлечь нарушение законодательства о защите экономической конкуренции». Комитет также проинформирован о том, что содержание рекомендаций доведено до сведения руководителей структурных подразделений ОАО «Ощадбанк». «Считаю, что руководство «Ощадбанка» приняло единственно правильное решение, и потребителям больше не придется переплачивать ничем не подкреплены комиссии за административные услуги», - заметил по этому поводу председатель Комитета Алексей Костусев. Как уже сообщалось ранее, основанием для вмешательства Комитета стало обнаружение неправомерного договорной практики между ОАО «Ощадбанк» и ГУ МВД Украины в городе Киеве. Банк взимал с потребителей дополнительные 2% комиссии от суммы платежа за услуги Управления внутренних дел. Комиссия перечислялась на специальный счет силовой структуры. Рассмотрение дела длилось несколько лет в связи с затягиванием ОАО «Ощадбанк» предоставления необходимой информации на запросы Антимонопольного комитета.