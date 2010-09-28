МВФ принудительно проверит финансовое состояние ведущих стран

Международный валютный фонд намерен провести принудительную проверку состояния финансовых секторов 25 стран. Причиной такого шага называют попытку предотвратить новый мировой финансовый кризис. До сих пор МВФ оценивал финансовые сектора стран-членов на добровольной основе, отмечает «Дело». В данный список попали такие страны, как США, Великобритания, Турция, Швейцария, Швеция, Испания, Южная Корея, Сингапур, Индия, Япония, Китай, Германия, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Франция, Нидерланды, Италия, Гонконг, Ирландия, Россия, Мексика и Люксембург. Группа этих стран охватывает почти 90% глобальной финансовой системы, на них приходится 80% мировой экономической активности, сообщил МВФ. «Это серьезный шаг к усилению экономического надзора фонда, необходимого, чтобы учесть все уроки недавнего кризиса, взявшего начало в дисбалансах крупных, взаимосвязанных в мировом масштабе государств», - сказано в заявлении МВФ. Фонд сообщил, что определит возможные источники слабости в финансовых секторах этих стран, оценит основы политики финансовой стабильности каждой страны, возможность управлять финансовыми кризисами и разрешать их. Сейчас все 187 членов МВФ должны участвовать в подготовке проводимого МВФ ежегодного обзора состояния их экономик. Большинство стран-членов проходили и проверку финансовой стабильности (Financial Sector Assesment Program, FSAP), но на добровольной основе. Так, согласно информации МВФ, Россия проходила FSAP в 2002 и 2007 годах. Такая проверка включает в себя изучение стабильности банковской системы и финансового сектора, проведение стресс-тестов, оценку качества банков, страховых компаний, уровня надзора по сравнению с международными стандартами, готовности властей предпринимать необходимые меры в случае системных стрессов. Как сообщалось ранее, эксперты МВФ заявляли, что замедление восстановления мировой экономики происходит из-за того, что правительства многих стран не могут справиться с долговыми обязательствами.