Налоговая насчитала уже 117 млн штрафов

С начала года Государственная налоговая администрация начислила 743,5 млн гривен штрафа, из которых в бюджет уже поступили 117 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно сообщению, штрафы начислены по результатам проверок субъектов хозяйствования, которые осуществляют расчеты в наличной форме. Всего проверено 73965 хозяйственных объектов С июня этого года проведено почти 2500 хронометражей (наблюдений) полноты оприходования выручки субъектами хозяйствования, по результатам которых 555 субъектов задекларировали увеличение валового дохода на 748,8 миллиона гривен по сравнению с предыдущим периодом. 266 предпринимателей-плательщиков НДС самостоятельно задекларировали увеличение начисления налоговых обязательств по НДС по сравнению с предыдущим периодом на сумму 25,1 миллиона гривен.