В Беларуси увеличат минимальную зарплату на 54,7%

Минимальная зарплата в Беларуси с ноября возрастет на 54,7%. Соответствующий указ 27 сентября подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. В указе предусмотрено установить на ноябрь-декабрь 2010 года минимальную заработную плату в размере 400 тыс. белорусских рублей (1000 гривен), почасовую минимальную заработную плату в размере 2360 рублей (5,9 грн). Таким образом, минимальная заработная плата увеличится на 54,7%, а почасовая минимальная заработная плата - на 54,2%. Это позволит усилить социальную защищенность низкооплачиваемых категорий работников всех организаций отраслей экономики независимо от формы собственности, не допустить снижения соотношения минимальной заработной платы к бюджету прожиточного минимума, приблизить уровень минимальной заработной платы к уровню минимального потребительского бюджета, сказано в сообщении.