Госдолг Украины может достигнуть 41-42% ВВП

Уровень государственного долга Украины к концу года может достигнуть 41-42% валового внутреннего продукта. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей Тигипко сегодня журналистам в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции», информирует УНИАН. «До кризиса правительство придерживалось взвешенного и неплохого подхода к бюджетной политике. Наш внешний долг был 12% к ВВП, за время кризиса эта цифра практически утроилась. Мы вынуждены были занимать средства, и до конца этого года эта цифра может составить порядка 41-42% к ВВП», - сказал Тигипко. В то же время он отметил, что усилия, которые предпринимает правительство по сокращению дефицита Государственного бюджета, говорят о том, что правительство намерено взять ситуацию с госдолгом под контроль. В то же время он подчеркнул, что это довольно непростая задача. Также в беседе с журналистами Тигипко сообщил, что в ближайшее время Украина может возобновить переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. «Я уверен, что в ближайшее время мы предложим европейцам практически разблокирование переговоров о зоне свободной торговли, которая входит в соглашение об ассоциации, и уже есть такие предложения, хотя уверен, что такие дискуссии будут нелегкими, потому что мы тоже не хотим открывать рынок в одностороннем порядке», - сказал Тигипко.